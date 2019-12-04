СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что следственные действия проходят в одном из офисов охранной компании, связанной с Медведчуком. На сайте СБУ сообщается, что фирмой проводилось незаконное прослушивание, а также видеонаблюдение за гражданами Украины.

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Ранее 4 декабря сообщалось, что СБУ проводит обыски в здании, где находится офис Медведчука. Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что по этому адресу также находятся офисы других руководителей партии.

В ноябре украинские СМИ сообщали, что СБУ получила из офиса президента Украины Владимира Зеленского указание начать слежку за оппозиционными политиками. По данным телеканала NewsOne, это делалось с целью обвинить партию Медведчука в незаконных связях с Россией.

На Украине Виктор Медведчук считается пророссийским политиком, поскольку поддерживает связь с Кремлем. За это он регулярно подвергается критике со стороны политических оппонентов.

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