К Медведчуку и украинским оппозиционерам пришли с обысками

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что по этому адресу также находятся офисы других руководителей партии.
«Меня не пустили в этот офис, он закрыт. Двери мне открыли вооруженные автоматами люди с надписями на груди "СБУ". Похоже, сотрудники СБУ проводят какие-то следственные действия в этом офисе», — рассказал он. Политик назвал происходящее местью оппозиционным депутатам.
Ранее украинские СМИ сообщали, что СБУ получила из офиса президента Украины Владимира Зеленского указание начать слежку за оппозиционными политиками. По данным телеканала NewsOne, это делалось с целью обвинить партию Медведчука в незаконных связях с Россией.
1 сентября Зеленский заявил, что намерен проверить источники финансирования «Оппозиционной платформы — За жизнь». Также президент отметил, что власти страны сомневаются, что Медведчук является истинным руководителем политической силы.
На Украине Виктор Медведчук считается пророссийским политиком, поскольку поддерживает связь с Кремлем. За это он регулярно подвергается критике со стороны политических оппонентов.