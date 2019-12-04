К Медведчуку и украинским оппозиционерам пришли с обысками

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что по этому адресу также находятся офисы других руководителей партии.

«Меня не пустили в этот офис, он закрыт. Двери мне открыли вооруженные автоматами люди с надписями на груди "СБУ". Похоже, сотрудники СБУ проводят какие-то следственные действия в этом офисе», — рассказал он. Политик назвал происходящее местью оппозиционным депутатам.

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Ранее украинские СМИ сообщали, что СБУ получила из офиса президента Украины Владимира Зеленского указание начать слежку за оппозиционными политиками. По данным телеканала NewsOne, это делалось с целью обвинить партию Медведчука в незаконных связях с Россией.

1 сентября Зеленский заявил, что намерен проверить источники финансирования «Оппозиционной платформы — За жизнь». Также президент отметил, что власти страны сомневаются, что Медведчук является истинным руководителем политической силы.

На Украине Виктор Медведчук считается пророссийским политиком, поскольку поддерживает связь с Кремлем. За это он регулярно подвергается критике со стороны политических оппонентов.

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