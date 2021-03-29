Луганск обвинил Киев в желании сорвать работу контактной группы по Донбассу

Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинило власти Украины в желании сорвать работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу и ее рабочих подгрупп на ближайшем заседании. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

По словам дипломатов, основными пунктами повестки Луганска на грядущих переговорах в ТКГ, которые пройдут 30 и 31 марта, станут продолжение обстрелов подконтрольного республике поселка Золотое-5 и функционирование пунктов пропуска на линии разграничения. «С учетом блокирования Киевом обсуждения вопросов политического урегулирования на предыдущем заседании и высказываний главы украинской делегации ожидаем очередных попыток срыва заседания», — говорится в сообщении.

Представители министерства также предположили, что Украина продолжит препятствовать обсуждению проекта дорожной карты по урегулированию ситуации, которая была внесена ЛНР в Контактную группу еще осенью 2020 года.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев не намерен выходить из режима перемирия в Донбассе и будет добиваться полного прекращения огня. «Три стороны делают все для того, чтобы вернуться к полному и всеобъемлющему [перемирию]», — сказал Арестович.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.