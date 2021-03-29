На Украине заявили о фундаментальной ошибке в стратегии «деоккупации» Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «фундаментальную ошибку» в принятой в стране Стратегии деоккупации Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Один принципиальный момент представляется фундаментальной ошибкой. Нельзя отдавать подготовку плана реализации стратегии кабмину. Все "утонет" в нашей бюрократии», — отметил политик.

Климкин добавил, что кабмин не сможет координировать работу украинских спецслужб. По его мнению, заниматься реализацией Стратегии по «деоккупации» полуострова должен Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Политик также подчеркнул, что анализировать утвержденную президентом Украины Владимиром Зеленским стратегию, не зная ее закрытой части, бессмысленно.

Ранее украинский лидер утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Документ определяет комплекс дипломатических, военных, экономических и других мер, которые будут направлены на возвращение Киевом контроля над полуостровом.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта на юго-востоке Украины в апреле того же года.

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