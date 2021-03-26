В Госдуме оценили призыв к украинцам отказаться от русского языка

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил в беседе с РИА Новости призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова к украинцам не говорить на русском языке.

По его мнению, таким образом Данилов пытается «сыскать себе дешевый пиар на модном антироссийском направлении». «В любом приличном обществе этого Данилова принудительно отправили бы на консультацию к психиатру», — заявил Бальбек.

Он подчеркнул, что сегодня на Украине такие «буйно помешанные в почете у власти». Депутат считает, что несмотря на все заявления Киева, украинский язык так и не смог «задавить русскую речь», потому что это наследие великой культуры.

Ранее Данилов заявил, что украинским властям следует любым путем избегать распространения русского языка, поскольку Россия якобы начнет защищать жителей Украины.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.