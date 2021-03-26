Украинцев предупредили об опасности русского языка из-за Путина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что гражданам страны не следует говорить на русском языке из-за опасности, исходящей со стороны президента России Владимира Путина. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале издания «Обозреватель.ua».

По его словам, властям Украины следует всеми силами избегать распространения русского языка в стране по причине использования Россией политики, «выстроенной не на защите своего народа, а именно на языковом вопросе». «Если Украина начнет разговаривать на русском языке, то ждите, что Путин будет "защищать" тех граждан», — предупредил Данилов.

Он добавил, что при этом Москва «не будет спрашивать», нуждаются ли эти люди в «защите» или нет, но будет использовать их в собственных интересах. «Это очень опасная ситуация для любой страны», — заключил секретарь СНБО.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский язык защищен на государственном уровне и новые языковые законы, направленные на его поддержку, неактуальны. «Все, кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви, — это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей», — считает он.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.