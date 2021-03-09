Зеленский рассказал о желающих «хайпануть» на языковом вопросе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский язык защищен на государственном уровне и новые языковые законы, направленные на его поддержку, неактуальны, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, в стране проживает немало людей, которые желают посеять раскол обществе путем разжигания межэтнических конфликтов. «Все, кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви — это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей», — рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что если отдельным политикам не нравятся существующие языковые законы, они должны обсуждать их публично, а не в кулуарах. При он отметил, что дискуссия о языковом вопросе на Украине «сейчас не ко времени».

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16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

После этого в стране участились конфликты из-за использования русского языка. В частности, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал украинцев доносить на сотрудников сферы услуг, говорящих по-русски. Вскоре после этого была уволена официантка, которая не знала украинского языка и назвала Днепр русским городом.

Позже депутату Харьковского областного совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александру Дорошенко пообещали исключение из партии из-за его выступления на русском языке. В свою очередь, во Львове представители радикальных украинских группировок избили уличных музыкантов из-за песен на русском языке, а после публично призвали «насиловать московских сук».