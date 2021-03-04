Депутат от партии Порошенко заговорил по-русски и понес наказание

Депутату Харьковского областного совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александру Дорошенко грозит исключение из фракции за то, что он, выступая на сессии, говорил на русском языке. Об этом сообщает местное издание «Харків Times».

«Дорошенко вопреки программным принципам нашей партии проигнорировал закон о государственном языке и вопреки замечаниям вел свое выступление на языке государства-агрессора», — говорится в сообщении партии.

За нарушение законодательства, обязывающего представителей органов власти и местного самоуправления во время исполнения своих обязанностей говорить на украинском языке, депутату объявили выговор. Кроме того, он может понести более суровое наказание. На следующем заседании фракции рассмотрят вопрос об исключении Дорошенко из партии.

Депутату также хотят предложить пройти курс украинского языка.

На Украине участились конфликты из-за использования русского языка, после того как 16 января сфера обслуживания перешла на украинский. Так, в конце февраля скандал разразился в отделении «Укрпочты» в Кривом Роге. До этого была уволена официантка, которая не знала украинского языка и назвала Днепр русским городом. А в Киеве произошла поножовщина в кафе из-за разговоров на русском.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что за первый месяц он получил более 600 жалоб на сограждан из-за использования русского языка.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.