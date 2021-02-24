Украинские власти высказались о срыве урока патриотизма из-за русского языка

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал на языковой конфликт, который произошел в одной из школ Днепра (до 2016 года — Днепропетровск) между учеником и военными, агитировавшими подростков идти на службу в Вооруженные силы Украины. Он инициировал проведение служебного расследования ситуации, сообщает «Страна.ua».

«Мы направили обращение к министру обороны Андрею Тарану с требованием предоставить разъяснения, что произошло в учебном заведении города Днепра, и провести служебное расследование», — заявил омбудсмен.

По его словам, в течение последних месяцев в адрес Министерства обороны Украины было направлено несколько писем о том, каким образом имплементируется языковое законодательство.

«И из уст тех людей, кто непосредственно защищает национальные интересы, отстаивает территориальную целостность нашего государства и государственный язык, хотелось бы услышать ответ, почему офицер фактически в унизительной форме позволил себе травить старшеклассника за просьбу говорить на украинском», — сказал Кремень и высказал надежду на оперативный ответ ведомства.

18 февраля в Днепре в школе №11 одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за военных, которые разговаривали на русском языке. Отец школьника Алексей Пономаренко утверждает, что только один из офицеров говорил на «ломаном украинском», остальные шесть человек — на русском.

На Украине участились бытовые конфликты из-за использования русского языка после того, как 16 января сфера обслуживания перешла на украинский. Так, 19 февраля скандал разразился в отделении «Укрпочты» в Кривом Роге. До этого была уволена официантка, которая не знала украинского языка и назвала Днепр русским городом. 15 февраля в Киеве произошла поножовщина в кафе из-за разговоров на русском.

При этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что за первый месяц он получил более 600 жалоб на сограждан из-за использования русского языка.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.