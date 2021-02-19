На Украине разразился скандал с «быдлом» из-за русского языка

В отделении «Укрпочты» в Кривом Роге разразился скандал из-за использования русского языка. Об этом сообщает УНИАН.

Посетитель отделения почты попросили работницу перейти на украинский язык, однако она в ответ вызвала полицию. Правоохранителям женщина пожаловалась по телефону, что мужчина снимает ее на видео, хотя она попросила его покинуть отделение.

«Нет, я дождусь полиции. Может, вы хотя бы маску надели?» — спросил посетитель. Затем он предупредил, что отчитается о поведении сотрудницы руководству «Укрпочты». В свою очередь, работница почты пообещала подать заявление в суд за угрозы в ее адрес.

«Я говорю, как мне удобно, и никто никаким языком не запрещал разговаривать. Я вижу, умные очень, а ведете себя как быдло», — сказала администратор. После этого между посетителем и работницей возник спор. «Вы не носите маску, отвечаете не на государственном языке, вы отказываете мне в оказании услуг. Тогда кто и что здесь нарушает? Можете мне сказать? И кто из нас быдло?» — сказал посетитель.

Вскоре в отделение почты приехали сотрудники Национальной полиции Украины по Кривому Рогу. Они успокоили спорящих.

На Украине участились бытовые конфликты из-за использования русского языка после того, как 16 января сфера обслуживания перешла на украинский. Так, 17 февраля сообщалось, что на Украине уволили официантку, которая не знала украинского языка и назвала Днепр (до 2016 года — Днепропетровск) русским городом. До этого в Киеве произошла поножовщина в кафе из-за разговоров на русском.

13 февраля уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что за первый месяц он получил более 600 жалоб на сограждан из-за использования русского языка.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.