Украинский школьник устроил скандал из-за русского языка на уроке патриотизма

Украинский одиннадцатиклассник из города Днепр устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за военных, которые разговаривали на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на отца школьника Алексея Пономаренко.

По словам Пономаренко, урок проходил 18 февраля в школе №11. На него пришли представители семи военных вузов Украины, они призывали школьников поступать в их заведения. Мужчина утверждает, что только один из них говорил на «ломаном украинском», остальные шесть человек — на русском.

«Первым выступил представитель Львова. Мужчина на украинском языке (на ломаном, как будто сам не со Львова, но путь к хорошему украинскому языку лежит через плохой украинский: значит, все хорошо)», — рассказал Пономаренко.

Следующим выступал военный из Киева. Он спросил, может ли говорить по-русски, и никто, кроме его сына, Михаила Пономаренко, не высказался против. «Михаил говорит: "Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском. Тот скривился, продолжил на украинском (очень плохом, но все же украинском)», — сообщил мужчина. Аналогичным образом школьник повел себя с военными из Харькова и Днепра.

Узнав, что харьковчанин собирается выступать на русском языке, подросток достал телефон. После этого представитель Харькова сказал, что принципиально выступит из-за этого на русском. Далее возникла перепалка: Михаил начал выяснять, соответствуют ли действия военных Конституции и уставу украинских вузов и не представляют ли они Вооруженные силы России. После этого военный заговорил на «корявом украинском», утверждает отец школьника.

Следующим должен был выступать военный из Днепра, который тоже хотел говорить на русском языке. Михаил Пономаренко опять высказался против, после чего начался скандал. «Выпрыгивает представитель [районного] самарского военкомата, который организовал это патриотическое мероприятие, и вдвоем с харьковчанином начинают, мягко говоря, на повышенных тонах ругать моего сына, подлетают к нему и пытаются морально съесть», — рассказал Пономаренко.

Мужчина уточнил, что его сын — кандидат в мастера спорта по боксу. Он якобы начал угрожать представителю военкомата: «Дядя, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут», — процитировал ребенка Пономаренко, уточнив, что школьник обвинил военных в неуважении украинского языка и Украины.

Пономаренко добавил, что на следующий день его сын пожаловался директрисе школы. По его утверждению, женщина полностью поддержала Михаила и провела воспитательную беседу с учителями. Сам мужчина позвонил в военкомат и пообщался со старшим офицером — тот говорил по-украински, но вступился за посетивших школу военных.