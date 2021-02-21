На Украине тренер получил желтую карточку из-за русского языка

Главный тренер «Львова» Виталий Шумский получил желтую карточку в матче 15-го тура Украинской премьер-лиги против «Колоса» за общение с судьей на украинском языке. Об этом сообщает Football.ua

Шумский заявил, что начал общаться с резервным арбитром на украинском языке, однако тот перешел на русский. Тренер задал вопрос о том, почему судья говорит с ним на русском. Рефери передал содержание разговора главному судье, и Шумский получил желтую карточку.

Тренер «Львова» остался озадачен причиной назначения желтой карточки. «Я бы хотел, чтобы арбитр объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть», — задался вопросом тренер.

Матч завершился победой «Колоса» со счетом 2:0. После 15 туров команда занимает седьмое место, набрав 22 очка. «Львов» располагается на 11 месте, имея в активе 12 очков.

Летом 2019 года львовские «Карпаты» объявили о расторжении контракта с уругвайским полузащитником Кевином Мендесом из-за нежелания игрока учить украинский язык. Отмечалось, что он был обязан это сделать по условиям контракта.

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