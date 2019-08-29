Футболист отказался учить украинский язык и остался без работы

Львовские «Карпаты» объявили о расторжении контракта с уругвайским полузащитником Кевином Мендесом из-за нарушений условий соглашения. Об этом сообщается на сайте команды.

В клубе рассказали, что 23-летний Мендес пропустил несколько тренировок без уважительных причин, а также не начал учить украинский язык, хотя был обязан это сделать по условиям контракта. Кроме того, 21 августа уругваец устроил перепалку с футболистом «молодежки».

Также в «Карпатах» рассказали, что получили от болельщиков видео и фотографии, на которых Мендес курит и употребляет алкоголь. Отмечается, что футболисты клуба не должны иметь вредных привычек.

Мендес перешел в «Карпаты» летом 2018 года. На его счету 15 матчей за клуб и одна результативная передача. С 2015 по 2018 год у хавбека действовал контракт с итальянской «Ромой», однако он не сыграл ни одного матча за команду и все это время находился в аренде.

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