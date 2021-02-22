Украинку уволили с почты за разговоры на русском языке

Заместителя заведующего почтовым отделением «Укрпочты» в Кривом Роге уволили с работы за разговор с клиентом на русском языке и отказ соблюдать противоэпидемические меры. Об этом сообщает «Днепровская Панорама».

Скандал разгорелся в середине февраля, когда посетитель отделения выложил в сеть ролик, в котором запечатлел сотрудницу, отказавшуюся представиться на камеру. Мужчина просил работницу почты перейти на украинский язык и надеть медицинскую маску, на что собеседница в грубой форме ответила отказом, а после этого еще и пожаловалась на посетителя в полицию.

Представители «Укрпочты» подтвердили журналистам, что женщина действительно нарушила несколько правил, включая нормы закона о языке и обязательное использование средств индивидуальной защиты.

«Сотрудник пренебрегла правилами обслуживания клиентов, повышала голос и использовала бранные слова, что абсолютно неприемлемо. Учитывая грубость нарушений и наличие предупреждений руководства по качеству обслуживания ранее, в компании было принято решение уволить работницу», — отметили в руководстве почты.

В середине января на Украине сферу обслуживания обязали перейти исключительно на украинский язык. Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.