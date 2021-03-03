Аваков призвал не отдавать русский язык России

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону призвал не отдавать России русский язык. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит России», — сказал он.

Аваков выразил уверенность, что русская языковая культура является достоянием украинского общества.

Ранее сообщалось, что Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру.

На Украине участились бытовые конфликты из-за использования русского языка после того, как 16 января сфера обслуживания перешла на украинский. Так, в конце феврале скандал разразился в отделении «Укрпочты» в Кривом Роге. До этого была уволена официантка, которая не знала украинского языка и назвала Днепр русским городом. А в Киеве произошла поножовщина в кафе из-за разговоров на русском.

При этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что за первый месяц он получил более 600 жалоб на сограждан из-за использования русского языка.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.