На Украине телеканал Порошенко прорекламировали словами «москалей это бесит»

На станциях Киевского метрополитена появились рекламные билборды, в которых утверждается, что просмотр телеканала, принадлежащего бывшему президенту Украины, председателю партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко, «бесит москалей». Об этом сообщает «Страна.ua».

С лайтбокса на гостей и жителей украинской столицы смотрит журналистка Янина Соколова, которая ведет программу «Рандеву» на телеканале.

«Включай 5-й! Москалей это бесит!» — гласит текст рекламы.

2 марта сообщалось, что ведущим «5 канала» станет бывший генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины Юрий Луценко. В пресс-релизе говорится, что новое ток-шоу подарит зрителям «острую дискуссии на главные политические темы недели».

Ранее стало известно, что председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимюк заподозрила телеканал «Прямой» в распространении необъективной и пропагандистской информации. «Их проблема — "однопартийность" речи, партийная пропаганда. К сожалению, это так. Они придерживаются странной позиции: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено — ругаться в эфире, материться, подавать необъективную информацию. Я категорически не поддерживаю такую позицию», — заявила Герасимюк.

18 февраля Порошенко купил телеканал «Прямой» у бывшего депутата Верховной Рады различных созывов Владимира Макеенко. «Я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе социальные — это миллионы и миллионы для того, чтобы покрыть долги канала и другое», — пояснил Порошенко.