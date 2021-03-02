Бывший генпрокурор Украины станет ведущим ток-шоу на телеканале Порошенко

Бывший генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины Юрий Луценко станет ведущим политического ток-шоу на «5 канале», который принадлежит пятому президенту страны, председателю партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко. Об этом сообщает «Страна.ua».

Телеканал анонсировал запуск нового ток-шоу с названием «Прямым текстом с Юрием Луценко». В пресс-релизе говорится, что это будет «острая дискуссия на главные политические темы недели».

Зрителям пообещали «прогноз развития событий, анализ ошибок власти, представление альтернативного решения проблем Украины».

«Молчать не хочу и не буду! Буду говорить прямым текстом!» — подчеркнул Луценко.

Луценко давний соратник Порошенко. В разное время он являлся депутатом Верховной Рады, председателем партии «Солидарность». В 2005-2006 и 2007-2010 годах занимал пост министра внутренних дел Украины, в 2016-2019 годах — генерального прокурора. Поскольку у Луценко нет юридического образования, должность он смог занять только вследствие обновления законодательства после Евромайдана.

В феврале 2012 года Луценко был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы за совершение ряда должностных преступлений. На свободу он вышел в апреле 2013-го — его помиловал тогдашний президент Виктор Янукович. Через несколько дней после освобождения Луценко стал кумом Порошенко, в то время депутата парламента.