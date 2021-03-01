Порошенко в парламенте назвал «говном» вакцину от коронавируса для украинцев

Пятый президент Украины, председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко во время заседания в Верховной Раде согласительного совета раскритиковал вакцину от коронавируса, которой прививают граждан Украины. Он назвал препарат «говном», сообщает «Страна.ua».

«Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей. (...) На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться — прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии — потому что говно привезли. И привезли это из-за коррупции и профнепригодности», — сказал Порошенко.

Причинами нового всплеска заболевания в западных областях страны он назвал работающие лыжные курорты и новый штамм коронавируса.

«Потому что кое-кто никак не нажрется и никак не отдохнет. До сих пор Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере, в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом. (...) Ситуация критическая», — констатировал Порошенко.

В настоящее время на Украине регистрацию получила лишь одна вакцина от коронавируса — шведско-британская от компании AstraZeneca. 1 марта стало известно, что после ее применения десятки медиков из Одессы почувствовали сильное недомогание.