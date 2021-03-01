Назван срок поставки китайской вакцины от коронавируса на Украину

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал срок начала поставок китайской вакцины против коронавируса от компании Sinovac в страну, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, согласно действующему контракту, препарат из КНР должен прибыть в страну не позднее 6 марта. К этому же сроку Пекин должен предоставить Киеву окончательные данные по эффективности вещества. «Государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий», — подчеркнул Степанов.

Он добавил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые получали регистрацию, но в случае срыва контракта потребности республики смогут покрыть и другие страны. «Производители вакцин постоянно добавляются, сегодня это три-четыре производителя в мире, а завтра — 10», — отметил министр.

Украина заключила соглашение на поставку вакцины от коронавируса из КНР в конце декабря 2020 года. Власти страны называли различные сроки начала вакцинации, но позже выступили с заявлением, что готовы отказаться от закупок. Причиной стала низкая эффективность китайского препарата — менее 60 процентов. Производитель пообещал доработать вещество.

В настоящее время регистрацию на Украине получила лишь одна вакцина от коронавируса — шведско-британская от компании AstraZeneca. 1 марта стало известно, что после ее применения десятки медиков из Одессы почувствовали сильное недомогание.