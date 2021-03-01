В Одессе десяткам медиков стало плохо после прививки от коронавируса

Несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации препаратом против коронавируса от шведско-британской компании AstraZeneca, передает УНИАН со ссылкой на главу местного департамента здравоохранения Елену Якименко.

По ее словам, всего с 25 февраля было привито около 60 врачей и медсестер, в том числе из числа сотрудников скорой помощи. Уже на следующий день почти половина из них почувствовала сильнейшее недомогание. «Наблюдалась реакция в виде повышения температуры — от 37,2 до 38,5 градусов. Ухудшение общего состояния», — пояснила Якименко.

После этого другие медики начали массово отказываться от прививок. Во время предварительной записи они полагали, что получат американский препарат BioNTech/Pfizer. «Именно ею изначально согласились привиться 496 медицинских работников. В результате, мы получили AstraZeneca индийского производства», — отметила чиновница.

По данным на 1 марта, прививку от коронавируса получили лишь три тысячи украинских граждан. Всего Киев сможет претендовать на поставку от 2,2 до 3,7 миллиона доз AstraZeneca.

Ранее правительство Украины запретило регистрировать на украинской территории российские вакцины от коронавируса. Президент Владимир Зеленский заявил, что нет доказательств эффективности препарата «Спутник V».