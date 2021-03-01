Украина отчиталась о числе привитых вакциной AstraZeneca

Заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер назвал число граждан, получивших вакцину от коронавируса с начала кампании по иммунизации, сообщает «Страна.ua».

По его словам, за первые четыре дня после поступления британского препарата AstraZeneca в стране были привиты не более трех тысяч человек. Чиновник заверил, что это число существенно возрастет уже в ближайшем будущем, так как вакцинация в стране осуществляется «каскадным способом». «Это нормальный процесс, сейчас он только запущен — и там есть свои процедуры, как это должно происходить», — отчитался Кучер.

Украина получила первую партию вакцины от коронавируса — 117 тысяч доз — 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Иммунизация большей части населения начнется после того, как вакцину получат граждане из наиболее уязвимых к вирусу категорий. Всего Киев сможет претендовать на поставку от 2,2 до 3,7 миллиона доз препарата AstraZeneca.

Ранее правительство Украины запретило регистрировать на украинской территории российские вакцины от коронавируса. Президент Владимир Зеленский заявил, что нет доказательств эффективности препарата «Спутник V».

По последним данным, с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились более 1,3 миллиона человек, жертвами инфекции стали более 26 тысяч пациентов.