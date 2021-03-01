В Раде потребовали раскрыть эффективность закупаемых вакцин от коронавируса

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк потребовала от министра здравоохранения Украины Максима Степанова раскрыть показатели эффективности вакцины от коронавируса, которая закупается из-за рубежа, пишет УНИАН.

По ее словам, украинцы имеют право знать все характеристики приобретенного препарата, технологию закупок и ее итоговую цену. «Он должен четко пояснить людям, какого качества вакцину он привез, сколько она стоит, закупалась она напрямую или через посредников», — пояснила Кондратюк.

Зампредседателя добавила, что Степанов обязан обнародовать данные о доказанной эффективности вещества именно в процентном соотношении, а не каким-либо иным образом. Она подчеркнула, что ожидает от него большого отчета по препарату на ближайшем «Часе вопросов» к правительству.

В настоящее время на Украине зарегистрирована только одна иностранная вакцина от коронавируса — шведско-британская AstraZeneca. 23 февраля страна получила по контракту 117 тысяч доз препарата, уже на следующий день он был отправлен в регионы для иммунизации медперсонала.

По данным на 1 марта, прививку от коронавируса получили лишь три тысячи украинских граждан. Всего Киев сможет претендовать на поставку от 2,2 до 3,7 миллиона доз AstraZeneca.

Ранее правительство Украины запретило регистрировать на украинской территории российские вакцины от коронавируса. Президент Владимир Зеленский заявил, что нет доказательств эффективности препарата «Спутник V».