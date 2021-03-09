На Украине выступили за замену русского языка английским

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов предложил сделать английский вторым обязательным языком после украинского. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его мнению, английский является залогом украинской независимости.

Данилов пояснил, что многие украинские политики и президенты заигрывали с русским языком и «копали яму», в которой сегодня оказалась страна. Украинский язык же, считает он, за 30 лет так и не стал фундаментальным.

При этом, уверен Данилов, владеть языком английского писателя Уильяма Шекспира украинцам следует с детского сада.

Ранее 9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский язык защищен на государственном уровне и новые языковые законы, направленные на его поддержку, неактуальны. «Все, кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви, — это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей», — считает он.

На Украине участились конфликты из-за использования русского языка, после того как 16 января сфера обслуживания перешла на украинский. По всей стране фиксируются случаи увольнений сотрудников предприятий сферы услуг из-за незнания украинского.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что за первый месяц он получил более 600 жалоб на сограждан из-за использования русского языка. До этого он призвал украинцев доносить на сотрудников сферы услуг, говорящих не на украинском.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.