Путин обсудил Украину с Макроном и Меркель без Зеленского

Президент России Владимир Путин выразил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Донбассе. Об этом сообщили в Кремле.

По итогам трехсторонней беседы, состоявшейся в формате видеоконференции, стало известно, что Путин подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском. «С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», — отмечается на сайте президента России.

29 марта министерство иностранных дел Украины негативно оценило переговоры Путина, Макрона и Меркель без участия президента Украины Владимира Зеленского. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что без Киева любое обсуждение ситуации в Донбассе невозможно. Такую позицию озвучил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Ранее спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Киев не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация.