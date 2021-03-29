Путин, Меркель и Макрон решили обсудить Донбасс без Зеленского

Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель решили обсудить ситуацию в Донбассе без украинского президента Владимира Зеленского. Это следует из заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, анонсировавшего видеоконференцию лидеров трех стран, сообщает ТАСС.

Переговоры Путина, Макрона и Меркель готовятся не как мероприятие формата «нормандской четверки», подчеркнул он. Песков добавил, что Донбасс станет одной из тем видеоконференции.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что точной даты времени проведения видеоконференции пока нет. «Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», — сказал он журналистам.

Комментируя ситуацию на юго-востоке Украины, Песков заявил об угрозе «опасного силового сценария».