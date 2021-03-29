Видеоконференция Путина, Меркель и Макрона сорвалась

Видеоконференция президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель сорвалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин ФРГ в понедельник, 29 марта.

«Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера, французского и российского президентов. Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», — заявил в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Последний телефонный разговор Путина и Меркель состоялся в начале января. Они обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. В ходе беседы стороны также затронули ряд вопросов, касающихся внутриукраинского урегулирования.