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Видеоконференция Путина, Меркель и Макрона сорвалась

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Видеоконференция президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель сорвалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин ФРГ в понедельник, 29 марта.

«Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера, французского и российского президентов. Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», — заявил в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Последний телефонный разговор Путина и Меркель состоялся в начале января. Они обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. В ходе беседы стороны также затронули ряд вопросов, касающихся внутриукраинского урегулирования.

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