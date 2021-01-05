Путин и Меркель обсудили совместное изготовление вакцин против COVID-19

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками, а также обсудили возможности совместной борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин», — отмечается в опубликованном сообщении. Уточняется, что стороны договорились поддерживать контакт между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами в контексте данной темы.

В ходе беседы Путин и Меркель также затронули ряд вопросов, касающихся внутриукраинского урегулирования.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ выступила с новогодним обращением и заявила, что больше не будет претендовать на занимаемый ею пост. «Позвольте сказать в заключение еще что-то личное: через девять месяцев будут выборы в бундестаг, в которых я не буду участвовать. Поэтому это, по всей видимости, последний раз, когда я как федеральный канцлер могу обратиться к вам с новогодней речью», — сказала она.

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