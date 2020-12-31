Меркель выступила с последним новогодним обращением в качестве канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что больше не будет претендовать на этот пост. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Меркель, в этом году новогоднее обращение к народу станет для нее последним на посту канцлера.

«Позвольте сказать в заключение еще что-то личное: через девять месяцев будут выборы в бундестаг, в которых я не буду участвовать. Поэтому это, по всей видимости, последний раз, когда я как федеральный канцлер могу обратиться к вам с новогодней речью», — сказала она.

Теоретически Меркель может вновь обратиться к немцам с новогодней речью в 2021 году в случае, если новый канцлер после выборов не успеет вступить в должность, отмечает РИА Новости. В некоторых случаях коалиционные переговоры в Германии занимают несколько месяцев.

Ранее Меркель пообещала привиться от коронавируса, когда наступит ее очередь в рамках кампании вакцинации. Канцлер заявила, что с каждым днем в стране становится все больше вакцинированных, и прививки получают все больше различных возрастных и профессиональных групп населения. Она подчеркнула, что с течением времени поставить вакцину сможет любой желающий.

Ангела Меркель избрана федеральным канцлером Германии 22 ноября 2005 года, став первой женщиной на этом посту.