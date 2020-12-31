Меркель пообещала привиться от коронавируса в свою очередь

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала привиться от коронавируса, когда наступит ее очередь в рамках кампании вакцинации. Об этом она рассказала в своем новогоднем обращении к гражданам, передает Reuters.

Меркель заявила, что с каждым днем в стране становится все больше вакцинированных, и прививки получают все больше различных возрастных и профессиональных групп населения. Она подчеркнула, что с течением времени поставить вакцину сможет любой желающий.

С 27 декабря в странах Евросоюза (ЕС) началась вакцинация препаратом от компаний Pfizer и BioNTech. В Германии высшим приоритетом обладают те, кому больше 80 лет, жильцы и сотрудники домов престарелых, а также медперсонал. Меркель входит в третью по приоритетности группу, к которой относят граждан старше 60 лет.

Ранее Джо Байден, избранный на пост президента США, сделал прививку от коронавируса. 78-летний политик привился препаратом компаний Pfizer и BioNTech в больнице ChristianaCare в Ньюарке, штат Делавэр. Также, по словам Байдена, первую дозу вакцины получила и его супруга Джилл.