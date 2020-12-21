В Европе дали прогноз по окончанию пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в Европе может быть взята под контроль к концу 2021 года. Об этом заявили в Еврокомиссии, передает РИА Новости.

В ЕК уточнили, что важную роль в этом процессе должны сыграть темпы вакцинации: для подавления пандемии необходимо, чтобы около 70 процентов населения имело защиту к вирусу. Достичь такой цифры возможно благодаря вакцинации.

21 декабря Еврокомиссия разрешила использование на рынке Евросоюза (ЕС) вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Согласно заявлению Брюсселя, первая в Европейском союзе вакцина получила обусловленное разрешение. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что теперь препарат станет доступен для всех граждан Евросоюза.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен. Позднее специалисты напомнили, что новый тип коронавируса распространяется быстрее, чем уже известный, однако говорить о его большей опасности пока нельзя. Кроме того, нет никаких доказательств того, что мутация вируса по-другому реагирует на вакцину.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.