Отказавшихся от вакцины от коронавируса поставят на учет в Испании

В Испании поставят на учет отказавшихся сделать прививку вакцины от коронавируса. Об этом пишет El Economista.

Вакцинация при этом будет добровольной. Заявление властей вышло после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило использовать препарат компаний Pfizer и BioNTech в странах ЕС.

В Испании вакцину в первую очередь получат медицинские и социальные работники, а также сотрудники домов престарелых. Возможно, прививку должны будут сделать даже те, кто переболел COVID-19. Власти страны также хотят регистрировать всех, кто откажется от прививки, «чтобы понять причину отказа».

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. В России зарегистрированы две: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.