Мир
 
Последние новости
Власти ЦАР заявили о переброске в страну российских военных на фоне тяжелых боев
Новый штамм коронавируса добрался до Украины
Мурашко обратился к россиянам в связи с Новым годом
Убежавший кот вернулся домой в годовщину смерти сына хозяйки
В Москве боровшегося с оргпреступностью следователя задержали за взятку
Пригожин сравнил Шнурова с избалованным ребенком
Армянский священник отказался пожать руку Пашиняну
Apple представит собственный электромобиль
Парней отправили за женскими средствами с пошлыми названиями и сняли на видео
Определен главный фактор здоровья
Новости партнеров
Прослушать новость

Отказавшихся от вакцины от коронавируса поставят на учет в Испании

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Andrea Comas / AP

В Испании поставят на учет отказавшихся сделать прививку вакцины от коронавируса. Об этом пишет El Economista.

Вакцинация при этом будет добровольной. Заявление властей вышло после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило использовать препарат компаний Pfizer и BioNTech в странах ЕС.

В Испании вакцину в первую очередь получат медицинские и социальные работники, а также сотрудники домов престарелых. Возможно, прививку должны будут сделать даже те, кто переболел COVID-19. Власти страны также хотят регистрировать всех, кто откажется от прививки, «чтобы понять причину отказа».

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. В России зарегистрированы две: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
La vacuna del covid será voluntaria en España, pero el Gobierno registrará a los que no quieran ponérsela
Россияне попросили на Новый год биткоины и вакцину от коронавируса
Ученые предупредили о неожиданной реакции на вакцину от коронавируса
В США предложили поставить в приоритет вакцинацию темнокожих