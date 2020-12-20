В США предложили поставить в приоритет вакцинацию темнокожих

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предложил поставить в приоритет вакцинацию от коронавируса среди представителей этнических меньшинств. Об этом в воскресенье, 20 декабря, пишет Daily Mail.

Уточняется, что половине американских штатов рекомендовано прививать прежде всего темнокожих, латиноамериканцев и коренных жителей, а потом — всех остальных граждан.

В CDC рассказали, что такой приоритет сделали в связи с тем, что эти люди наиболее уязвимы перед инфекцией. Среди них, помимо всего, фиксируется втрое больше летальных исходов, чем среди белых.

В числе 25 штатов, которые обязались выполнить поставленные рекомендации, Нью-Мексико, Калифорния и Орегон.

Ранее 20 декабря стало известно, что США снова побили рекорд по заболеваемости COVID-19: в стране зафиксировали свыше 400 тысяч случаев заражения за прошедшие 24 часа, что почти на 150 тысяч больше прошлого максимального показателя от 11 декабря. За все время в США зарегистрировано 17 391 270 заражений коронавирусом.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. В России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.