В США изменили систему подсчета случаев заражения коронавирусом за сутки

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США изменили систему подсчета подтвержденных и потенциальных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране за сутки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новым данным, общее число указанных случаев выросло за минувшие 24 часа на 403 359. В ведомстве резкое повышение показателя объяснили тем, что при расчетах начали учитываться новые сведения, которые поступают из штата Техас о возможных случаях заражения.

Уточняется, что раньше при вычислении общего числа учитывалась только поступавшая из Техаса информация о подтвержденных случаях инфицирования. Данные о потенциальных случаях распространяют не все штаты.

Ранее стало известно, что в США был снова побит рекорд по заболеваемости коронавирусом: в стране зафиксировали свыше 400 тысяч случаев COVID-19 за сутки, что почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума.

10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты поставили рекорд по смертности от коронавируса: в стране впервые было зарегистрировано более трех тысяч смертей от вируса за один день.