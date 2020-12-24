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Меркель оценила достигнутую ЕС и Великобританией сделку по Brexit

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Канцлер Германии Ангела Меркель оценила достигнутую ЕС и Великобританией сделку по Brexit, назвав ее исторической. Соответствующее заявление размещено на сайте федерального правительства.

Меркель поприветствовала достижение договоренностей между Лондоном и Брюсселем. «Это имеет историческое значение», —говорится в заявлении. Немецкий лидер поблагодарила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главного переговорщика Евросоюза по Brexit Мишель Барнье и всю переговорную команду за проделанную работу. Она добавила, что 28 декабря члены немецкого кабмина изучат текст соглашения и согласуют позицию Берлина по нему.

Ранее стало известно, что Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об условиях Brexit после многомесячных переговоров. Одним из главных документов в рамках общего соглашения стал договор о торговле, который предусматривает обоюдное отсутствие пошлин и квот.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. Стороны договорились о переходном периоде до конца года, во время которого в Соединенном Королевстве продолжила действовать большая часть законов ЕС. Если бы Лондон и Брюссель не успели заключить новое соглашение о торговле до конца декабря, Великобритания перестала бы быть частью общего европейского рынка, что в свою очередь привело бы к введению таможенных границ между страной и ЕС.

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