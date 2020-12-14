Британцев призвали не скупать товары в магазинах после Brexit

Британский консорциум ритейлеров (BRC) призвал жителей страны не скупать товары после окончательного выхода страны из Евросоюза в рамках Brexit, которое может состояться без подписания соглашения. Об этом пишет The Independent.

Торговые организации уже увеличивают запасы консервов, туалетной бумаги и других долгосрочных продуктов. Однако исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон считает, что у британцев все равно нет необходимости закупать больше продовольствия, чем обычно: в худшем случае последствия Brexit затронут импортированные свежие продукты.

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Дикинсон предупредила, что именно население «заплатит цену» за неспособность Лондона и Брюсселя договориться. Поэтому, считает представитель BRC, стороны должны сделать все возможное ради бизнеса и потребителей.

The Independent пишет, что Brexit без заключения соглашения приведет к тому, что Великобритания столкнется с высокими пошлинами на продовольствие. Они могут достигнуть трех миллиардов фунтов и вызвать резкое повышение цен в 2021-м. Однако пока британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привержены продолжению переговоров.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого в Соединенном Королевстве продолжит действовать большая часть законов ЕС: в том числе правила торговли. До конца переходного периода Брюссель и Лондон должны были договориться о формате будущих отношений и заключить новое соглашение о торговле. Однако в июле 2020-го стороны досрочно прекратили очередные переговоры, так как не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов.

Разногласия, в частности, касаются перемещения товаров через границу между Ирландией и Северной Ирландией: первая входит в ЕС, вторая вышла из объединения вместе с Лондоном. Помимо этого, Великобритания не хочет обеспечивать доступ для европейских рыбаков в свои районы, поскольку это несовместимо со статусом страны как независимого государства.