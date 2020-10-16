Борис Джонсон приготовился к полному выходу из ЕС без сделки

Великобритания готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Bloomberg.

По его словам, страна может пойти на такой шаг в конце года, поскольку ЕС в последние месяцы отказывается «вести серьезные переговоры». Джонсон счел, что достижение торговой сделки в настоящее время маловероятно. В то же время премьер указал, что всегда готов услышать предложения от Европейского союза, если его лидеры вернутся с «коренным изменением подхода».

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, в свою очередь, отметил, что неправильно заставлять Великобританию в одиночку идти на компромиссы ради сделки. Он добавил, что стороны близки к соглашению, им осталось договориться по вопросам рыболовства и «равных условий игры».

Bloomberg отмечает, что, несмотря на подобное заявление главы правительства, переговоры между Лондоном и Брюсселем на следующей неделе продолжатся.

1 октября сообщалось, что Евросоюз запустил процесс судебного разбирательства из-за нарушения королевством правил Brexit.

В сентябре Джонсон назвал 15 октября крайним сроком для достижения соглашения. По его словам, продолжать переговоры без адекватного прогресса бессмысленно.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов ЕС. Однако в июле стороны досрочно прекратили очередные переговоры, так как не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов.