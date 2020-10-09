Англии после Brexit пригрозили законом 1666 года

Власти Бельгии намерены воспользоваться разрешением на вечный лов рыбы в британских водах, которое 50 фламандским рыбакам из города Брюгге в 1666 году выдал король Англии Карл II. Об этом на встрече представителей стран ЕС заявил посол Бельгии в Берлине Виллем ван де Вурде, сообщает Guardian.

Заседание было посвящено доступу европейских рыболовецких судов в воды Великобритании после завершения переходного периода Brexit. Дипломат пригрозил использовать закон давностью более 350 лет, если сторонам не удастся достигнуть сделки. По его словам, документ свидетельствует о давней связи бельгийских рыбаков с британскими водами.

В свое время Карл II таким образом отблагодарил рыбаков за гостеприимство. Он оставался в городе в 1656-1659 годах. Из Англии ему пришлось бежать после казни своего отца, Карла I. В 1660-м он вернулся домой и был коронован.

Различные источники расходятся в оценках слов ван де Вурде. Одни утверждают, что аргумент был приведен в шутку, другие не исключают, что слова могли быть сказаны всерьез.

В свою очередь министерство рыболовства Фландрии (пять провинций Бельгии) подтвердило серьезность намерений. Чиновники напомнили, что привилегию в 1820 году подтвердил британский юрист. Правительство Фландрии направило копию документа главному переговорщику ЕС в сделке с Великобританией Мишелю Барнье, сообщает Politico.

Возможность лова рыбы европейскими судами в британских водах остается одной из главных нерешенных проблем объединения. Заключить соглашение о дальнейшем сотрудничестве стороны должны до 1 января 2021 года.

Ранее аналитики Goldman Sachs предсказали, что срыв торговой сделки с Европейским союзом по Brexit для Великобритании обойдется дороже, чем борьба с коронавирусом.