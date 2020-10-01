Евросоюз решил судиться с Британией из-за нарушения правил Brexit

Евросоюз отправил официальное уведомление властям Великобритании о запуске процесса судебного разбирательства из-за нарушения королевством правил Brexit. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует Reuters.

Брюссель решил судиться с Лондоном из-за нарушений в законопроекте, который британские власти должны были устранить до 30 сентября. Политик отметила, что попытка Лондона в одностороннем порядке изменить условия соглашения, подписанного в прошлом году с Брюсселем, — это фактически отказ действовать «добросовестно».

В законопроекте, в частности, говорится о том, что некоторые положения документа будут иметь силу вопреки несовместимости с международным или национальным правами. Если закон примут, Британия сможет игнорировать часть договора по Brexit, касающегося торговли с Северной Ирландией: она получит беспрепятственный доступ к рынкам королевства. В Брюсселе считают, что любое нарушение условий Brexit будет нарушением международного права и поставит под угрозу переговоры о будущем соглашении.

Помимо этого, ЕС и Британия не могут найти компромисс из-за вопроса вылова рыбы. Лондон не хочет обеспечивать доступ для европейских рыбаков в свои районы, напомнив, что это несовместимо со статусом Великобритании как независимого государства.

В соглашении о Brexit, в частности, говорится, что с 2021 года товары, которые прибывают из континентальной Британии в Северную Ирландию и далее следуют в Ирландию или в другие страны Евросоюза, будут облагаться тарифами. Но по новому закону Лондон сам сможет устанавливать правила передвижения товаров с континента в Северную Ирландию.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. До конца этого года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов Евросоюза.

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