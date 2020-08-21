Евросоюз напомнил Британии о новом соглашении фразой «часики тикают»

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что сделка по новым условиям отношений с Великобританией пока откладывается. Об этом сообщает Reuters.

«На данном этапе соглашение между Великобританией и Европейским Союзом кажется маловероятным. Мы в Евросоюзе очень обеспокоены состоянием наших переговоров. Часики тикают», — сказал представитель альянса о ходе переговоров. Он также произнес фразу о маленьких шансах на достижения соглашения до конца 2020 года.

Известно, что ЕС и Британия не могут найти компромисс, в частности, в вопросе вылова рыбы. Лондон не хочет обеспечивать доступ для европейских рыбаков в свои районы, напомнив, что это несовместимо со статусом Великобритании как независимого государства.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. До конца этого года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов Евросоюза. Однако в июле стороны досрочно прекратили очередные переговоры, так как не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов.