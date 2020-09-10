В Евросоюзе рассказали о нарушении Британией правил Brexit

Евросоюз напомнил Великобритании, что она не имеет права самостоятельно менять правила вступившего в силу соглашения по Brexit и принимать подобные законы. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Еврокомиссия обеспокоена законопроектом Лондона о беспрепятственном доступе Северной Ирландии к рынкам остальной Британии. В ЕС считают, что любое нарушение условий Brexit будет нарушением международного права и поставит под угрозу переговоры о будущем соглашении.

В соглашении о Brexit говорится, что с 2021 года товары, которые прибывают из континентальной Британии в Северную Ирландию и далее следуют в Ирландию или в другие страны Евросоюза, будут облагаться тарифами. По новому закону Британия сама сможет устанавливать правила передвижения товаров с континента в Северную Ирландию.

21 августа главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что сделка по новым условиям отношений с Великобританией пока откладывается. Он отметил, что на данном этапе соглашение между Великобританией и Европейским Союзом кажется маловероятным, и добавил, что Евросоюз очень обеспокоен состоянием переговоров.

Известно, что ЕС и Британия не могут найти компромисс, в частности, в вопросе вылова рыбы. Лондон не хочет обеспечивать доступ для европейских рыбаков в свои районы, напомнив, что это несовместимо со статусом Великобритании как независимого государства.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. До конца этого года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов Евросоюза.