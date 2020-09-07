Борис Джонсон обозначил крайний срок для нового соглашения с Евросоюзом

Премьер министр Великобритании Борис Джонсон обозначил крайний срок для заключения страны с Евросоюзом нового соглашения о свободной торговле. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что крайний срок — 15 октября. На этот день запланировано заседание Совета Европы. Если до этого дня соглашения достичь не удастся, обе стороны должны «принять это и двигаться дальше», отметил Джонсон.

В случае отсутствия сделки торговые отношения Британии и ЕС с 1 января 2021 года будут продолжаться по типу соглашения, действующему между ЕС и Австралией.

Джонсон отметил, что для правительства Великобритании приоритетом является контроль над собственными законами, правилами и рыболовством. «У нас будет свобода заключать торговые сделки со всеми странами мира. И в результате мы будем процветать», — заявил британский премьер, подчеркнув, что страна не отказывается продолжать обсуждение сотрудничества с Евросоюзом и после провала переговоров.

21 августа главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что сделка по новым условиям отношений с Великобританией пока откладывается. Он отметил, что на данном этапе соглашение между Великобританией и Европейским Союзом кажется маловероятным, и добавил, что Евросоюз очень обеспокоен состоянием переговоров.

Известно, что ЕС и Британия не могут найти компромисс, в частности, в вопросе вылова рыбы. Лондон не хочет обеспечивать доступ для европейских рыбаков в свои районы, напомнив, что это несовместимо со статусом Великобритании как независимого государства.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. До конца этого года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов Евросоюза. Однако в июле стороны досрочно прекратили очередные переговоры, так как не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов.