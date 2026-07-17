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11:00, 17 июля 2026Спорт

Мостовой дал совет Головину по продолжению карьеры

Мостовой посоветовал Головину перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Головин

Александр Головин. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой призвал Александра Головина перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

По мнению экс-игрока, это принесет россиянину финансовое благополучие. Мостовой отметил, что многие европейские звезды уже сделали этот шаг и получают в Саудовской Аравии в 10 раз больше, чем в топовых чемпионатах Старого Света.

«Как это сделал Эдуард Сперцян и большинство европейских звезд, которые наигрались, навыигрывали всего и поехали туда отдыхать, курить и зарабатывать там в 10 раз больше. Сейчас такое золотое время… Головину 29 лет, долго во Франции играет», — добавил Мостовой.

Ранее стало известно о желании Монако продать Головина. Уточнялось, что монегаски ведут переговоры с российскими и саудовскими клубами.

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