Бориса Джонсона обвинили в попытке испортить репутацию Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон испортит репутацию страны своей попыткой осуществить ее выход из Евросоюза (Brexit) с нарушением международного законодательства. Об этом заявляют его союзники по Консервативной партии и бывший генеральный юрист британской короны Джеффри Кокс, пишет The Times.

«Когда министр Ее Величества дает слово, оно должно быть нерушимым», — приводит газета слова Кокса. Юрист считает, что продвигаемый Джонсоном закон о внутреннем рынке оказывается переписыванием изначальных договоренностей с Евросоюзом по Brexit.

Закон был анонсирован 11 сентября и предполагает создание единого экономического пространства на территории Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса. Голосование по нему пройдет на следующей неделе, а сейчас в парламенте спорят о том, в каком виде он должен быть принят.

Как объясняет BBC News, его противники боятся, что такое объединение приведет к тому, что экономические условия окажутся на уровне худших из его участников. Так, поставки вымытых химикатами куриных тушек из США, на которые согласилась Англия, теперь коснутся и остальных частей Великобритании.

В Евросоюзе обеспокоены тем, что Британия, согласно новому закону, будет устанавливать и правила торговли стран ЕС с Северной Ирландией. В изначальном договоре о Brexit это обговаривалось иначе.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. До конца этого года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов Евросоюза. Однако в июле стороны досрочно прекратили очередные переговоры, так как не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов.

Премьер министр Великобритании Борис Джонсон назвал 15 октября крайним сроком для заключения нового соглашения о свободной торговле с Евросоюзом.