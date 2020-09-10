Европа приготовилась к торговой войне

Европейский союз (ЕС) приготовился начать торговую войну против Великобритании, если Лондон нарушит условия соглашения по Brexit (выход королевства из объединения). Об этом пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на внутренние документы ЕС.

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По данным издания, Брюссель готов наложить штрафные санкции на Великобританию. Если такие меры не дадут нужный эффект, то ЕС выйдет из всех торговых соглашений со страной и введет тарифы на британские товары. Больше всего от этого пострадают британские фермеры и производители автозапчастей, а финансовый сектор может потерять доступ к ЕС, отмечают аналитики.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. До конца этого года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов Евросоюза. Однако в июле стороны досрочно прекратили очередные переговоры, так как не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов.

Премьер министр Великобритании Борис Джонсон назвал 15 октября крайним сроком для заключения нового соглашения о свободной торговле с Евросоюзом.