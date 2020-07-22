В Италии захотели Italexit

Итальянский сенатор Джанлуиджи Парагоне решил запустить политическое движение Italexit, целью которого будет выход страны из Евросоюза. Об этом сообщает The New York Times.

«Мы больше не можем поддаваться шантажу стран, которые оскорбляют престиж Италии», — заявил политик. Он подчеркнул, что только по-настоящему суверенное государство может справиться с экономическим кризисом, который спровоцировала пандемия COVID-19. В качестве примера Парагоне привел Великобританию, которая покинула Евросоюз в начале 2020 года.

Отмечается, что прежде чем объявить о создании своей партии, итальянский политик встретился с лидером партии Brexit Найджелом Фараджем в Лондоне. The New York Times считает, что Парагоне захотел сыграть на настроениях евроскептиков, которые обвиняют альянс в экономических проблемах страны: по их мнению, их вызывают, например, проблемы с мигрантами.

При этом издание отмечает, что время объявления Парагоне об Italexit выглядит неудачным: 21 июля Евросоюз решил запустить Фонд экономического восстановления. На него выделят 750 миллиардов евро.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. В 2016 году в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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