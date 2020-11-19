Мир
 
Последние новости
В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с COVID-19 в России
В Минздраве назвали в 12 раз увеличивающий риск смерти при COVID-19 фактор
Популярная российская ведущая раскрыла свою систему питания
Упавший с неба метеорит в одночасье сделал мужчину миллионером
Российским звездам предрекли миллиардные потери из-за коронавирусных ограничений
Последствия ледяного дождя в Москве показали на видео 
Первый блок Белорусской АЭС включили в сеть
Из российских аптек начал пропадать «Йодомарин»
Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира
Семью с грудным ребенком насмерть задавило обрушившейся скалой во время отдыха
Новости партнеров
Прослушать новость

В Евросоюзе решили подготовиться к неудачному исходу Brexit

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Лидеры государств-членов Евросоюза решили на всякий случай подготовиться к неудачному исходу Brexit с Великобританией. Об этом сообщает газета The Times.

Согласно информации высокопоставленного чиновника, главы стран ЕС намерены потребовать от Еврокомиссии опубликовать план действий: это нужно на случай, если после Brexit ЕС и Великобритания откажутся от торговой сделки. Он не уточнил, какие конкретно страны выступили с таким намерением. Газета отмечает, что беспокойство выражают, например, Бельгия, Нидерланды и Франция.

«Приближается 1 января 2021 года (когда окончится переходный период после Brexit — прим. «Лента.ру»), и нам нужна подстраховка», — считает источник The Times.

По информации The Times, соглашение между Брюсселем и Лондоном может быть подписано 23 ноября. При этом, по мнению чиновника, требование разработать чрезвычайные меры — политический сигнал. ЕС якобы готовит бизнес и людей к тому, что сделку не заключат вовремя.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого в Соединенном Королевстве продолжит действовать большая часть законов ЕС: в том числе правила торговли. До конца переходного периода Брюссель и Лондон должны были договориться о формате будущих отношений и заключить новое соглашение о торговле. Однако в июле 2020-го стороны досрочно прекратили очередные переговоры, так как не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов.

Разногласия, в частности, касаются перемещения товаров через границу между Ирландией и Северной Ирландией: первая входит в ЕС, вторая вышла из объединения вместе с Лондоном. Помимо этого, Великобритания не хочет обеспечивать доступ для европейских рыбаков в свои районы, поскольку это несовместимо со статусом страны как независимого государства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Brexit: EU leaders press for own no-deal plans
Борис Джонсон приготовился к полному выходу из ЕС без сделки
Евросоюз решил судиться с Британией из-за нарушения правил Brexit