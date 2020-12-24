Великобритания и Евросоюз договорились об окончательном «разводе»

Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об условиях Brexit, благодаря которому Лондон и Брюссель смогут окончательно оформить «развод», в том числе в экономической части, сообщает Reuters.

Сторонам удалось согласовать все основные аспекты отношений после 31 декабря, когда истечет срок переходного периода. Одним из главных документов в рамках общего соглашения стал договор о торговле, который предусматривает обоюдное отсутствие пошлин и квот.

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Также соглашение затрагивает юридическую и правоохранительную сферы. Так, Европейский суд не будет иметь власти при разрешении споров между Великобританией и ЕС, а стороны будут обмениваться налоговыми и полицейскими данными.

По словам источника агентства в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Лондон сумел «вернуть себе контроль над финансами, границами, законами, правилами торговли и водами». Сам Джонсон написал в Twitter: «Сделка достигнута».

Если сторонам не удалось бы договориться до конца года, с 1 января ЕС и Великобритания обязаны были бы вести двустороннюю торговлю по правилам Всемирной торговой организации (ВТО). По оценкам экономистов, это повлекло бы за собой ежегодное снижение британского ВВП на два процента в ближайшие несколько лет и рост безработицы до восьми процентов.