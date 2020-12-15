Британские магазины запаслись продуктами в ожидании дефицита

Большинство магазинов Великобритании создали запас продуктов питания из-за опасений насчет перебоев в поставках и возможного дефицита из-за срыва соглашения по Brexit, пишет CNBC. Покупателей при этом призывают не паниковать.

Распоряжение запастись нескоропортящимися продуктами питания поступило в британские супермаркеты от правительства. Сделано это было на фоне предупреждений от участников рынка о том, что выход из состава Евросоюза без сделки с Брюсселем повлечет за собой проблемы с поставками товаров, в том числе продовольствия.

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Если властям Великобритании и ЕС не удастся договориться об условиях Brexit, Лондон покинет единый европейский рынок с января 2021 года. Это повлечет за собой восстановление импортных пошлин при ввозе европейских товаров. Ожидается, что цены на некоторые из них существенно вырастут.

Кроме того, некоторые ритейлеры заранее запасаются продуктами питания и другими товарами, что оборачивается дополнительной нагрузкой на дороги и транспортные компании, испытывающие повышенное давление в преддверии католического Рождества и роста заказов. При этом власти и владельцы магазинов призывают граждан не паниковать и совершать покупки в обычном режиме.

Британское правительство уже заявляло, что готово к Brexit без сделки с Брюсселем. Однако 13 декабря премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметили, что пытаются «сделать все возможное» и поручили ответственным за переговоры продолжать искать компромисс.