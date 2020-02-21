Британцы устроили набег на магазины в ожидании «развода» с Европой в рамках Brexit, пишет Bloomberg. В результате розничные продажи в январе выросли до наивысших показателей за последние два года.

Рост розничных продаж без учета бензина в январе составил 1,6 процента (по сравнению с показателями декабря) и стал самым большим с мая 2018 года. В то же время экономисты ожидали роста на 0,8 процента.

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Аналитики объясняют рост последствиями досрочных парламентских выборов, победу на которых одержала Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Результаты голосования принесли жителям Великобритании уверенность благодаря тому, что выход из Евросоюза в конце января стал неизбежен.

На протяжении последних пяти месяцев 2019 года в британских розничных продажах наблюдался спад, что стало самым долгим периодом с 1996 года. Улучшить ситуацию не удалось даже за счет «черной пятницы» — ежегодной акции распродаж и скидок, во время которой показатели магазинов традиционно растут.

Тем не менее, несмотря на улучшения в январе, результаты за последние три месяца — ноябрь, декабрь и январь — остаются негативными: общие продажи за этот период снизились на 0,8 процента.

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