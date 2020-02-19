Британия ужесточит правила получения виз для граждан Евросоюза

Великобритания решила резко ужесточить миграционные правила. При этом граждане Евросоюза не будут иметь преимуществ при получении виз, передает Bloomberg.

Им придется участвовать в новой миграционной системе королевства наравне с гражданами других стран. В частности, чтобы получить разрешение на работу в Великобритании, необходимо набрать определенное количество баллов: соискатель должен хорошо говорить по-английски и иметь официальное предложение о работе с зарплатой не менее 25,6 тысячи фунтов стерлингов в год (примерно 2 миллиона рублей).

Эти меры — часть плана премьер-министра страны Бориса Джонсона по прекращению зависимости от «дешевой низкоквалифицированной рабочей силы». Он пообещал прекратить неконтролируемый поток людей, приезжающих в Британию из ЕС.

18 февраля мэр Лондона Садик Хан предложил создать отдельное гражданство для недовольных Brexit ради ЕС. В частности, политик отметил, что можно создать «ассоциированное гражданство» Евросоюза. Оно позволит его обладателям свободно передвигаться по странам объединения, а также жить и работать там.

Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза 31 января (1 февраля в 02:00 по московскому времени). Brexit произошел в соответствии с подписанным ранее обеими сторонами соглашением. С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период.

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